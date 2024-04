Il Jolly domina il derby contro il Basketreggio

Il Basket Jolly (26) domina il derby reggiano di Divisione Regionale 1, infliggendo una severa sconfitta al Basketreggio (16). A Villa Sesso finisce 85-67 per gli ospiti trascinati da Costoli (18) e Riccò (17), chiudendo avanti di 10 a fine primo tempo (43-33) per poi dilagare nella ripresa; inutili, tra i padroni di casa, i 14 punti di Brogio e i 12 di Camara, che non bastano ad evitare la sesta sconfitta consecutiva. Il Jolly, invece, aggancia Reggiolo, Casalecchio e Anzola al nono posto. Stop casalingo, invece, per l’Icare Cavriago (14), che lotta alla pari col Basket Voltone (32) prima di cedere 81-76 al termine di una gara col punteggio sempre in equilibrio: tra i padroni di casa si mettono in evidenza Rubertelli (27 punti) e Federico Minardi (20), che tuttavia non evitano il terzultimo posto in solitaria al quintetto di coach Bellezza.