Il ladro ‘incastrato’ grazie a una scarpa persa

Custodia cautelare in carcere. È la misura richiesta dal pm Maria Rita Pantani e applicata dal gip Andrea Rat ai due uomini accusati di aver preso di mira domenica la tabaccheria di via Tassoni a Canali e poi bloccati dalla polizia di Stato. Uno di loro, il tunisino 41enne Rabah Messaoud, era stato arrestato in flagranza: secondo la ricostruzione investigativa, in presenza del complice –identificato in Arafet Abdallah, 31 anni, poi fuggito e fermato un giorno dopo – aveva forzato la vetrata d’ingresso ed era entrato nell’attività per poi arraffare 300 euro dal registratore di cassa. Scoperto sul fatto, si era scagliato contro un agente dandogli pugni, calci e gomitate quand’era già a terra, mentre Abdallah, armato di una spranga in ferro, lo avrebbe colpito più volte al petto. Dopo aver minacciato un secondo poliziotto, dicendogli "Levati o ti uccido", lo avrebbe picchiato ripetutamente alla testa. In tribunale il 41enne, con numerosi precedenti e difeso dall’avvocato Nicola Bizzocchi, ha negato gli addebiti. Ha detto che era andato a piedi in tabaccheria a comprare le sigarette, che al suo arrivo non c’era alcuna auto – risultata poi provento di furto e con documenti suoi a bordo – e che non aveva visto nulla dell’accaduto, per poi essere fatto sdraiare a terra dai poliziotti. Il legale si era rimesso a giustizia sulla convalida e aveva chiesto una misura meno afflittiva. Per lui è stata formulata l’ipotesi di rapina impropria pluriaggravata; poi reati in concorso con l’altro come resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a un agente che ha avuto una prognosi di dieci giorni, ricettazione di una Fiat Punto da loro usata e risultata rubata il 23 maggio e di monili d’oro provento di furto, porto di oggetti atti a offendere per la mazza di ferro, un’ascia e due chiavi a tubo. Per l’altro, il tunisino 31enne Abdallah, sono state ipotizzate le medesime accuse più altre: ricettazione di un ciclomotore, porto di un coltello a serramanico, inottemperanza dell’ordine del questore, datato febbraio 2025 di lasciare Reggio per tre anni. Quest’ultimo era stato sottoposto a fermo dopo essere stato rintracciato lunedì in via Turri, dove si era rifugiato con altri connazionali in un bivacco abusivo dopo il colpo a Canali.

Il 23 maggio Abdallah era stato fermato con un ciclomotore rubato, il coltello e anche fotografato con scarpe da ginnastica con una vistosa N, risultate poi identiche a quella che lui avrebbe perso durante la fuga da Canali. Davanti al giudice, difeso dall’avvocato Federico Bertani, ha sostenuto che quella sera era a casa in via Turri indicando un testimone. Il legale ha sostenuto che non ci fosse pericolo di fuga, che l’indizio della scarpa non fosse sufficiente ad attribuirgli la rapina e ha chiesto la remissione in libertà o, in subordine, una misura meno afflittiva. Per lui il giudice ha convalidato il fermo e disposto il carcere.

Alessandra Codeluppi