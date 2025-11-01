Il ladro sedicenne va in carcere. Dopo gli ultimi furti basta comunità. L’avvocato: "Sconfitta per tutti"

Custodia cautelare in carcere. È la misura disposta dal tribunale dei Minori per il 16enne arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, insieme a un maggiorenne, per la scia di furti tentati o consumati nell’arco di poche ore nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ai danni di bar e attività commerciali tra Massenzatico e Sesso.

Stando a quanto ricostruito, avrebbero compiuto colpi in ben sei esercizi pubblici. Il ragazzino è comparso ieri mattina davanti al giudice minorile delle indagini preliminari Chiara Alberti, che ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Caterina Salusti. Tra i motivi per cui è stata disposta la misura più restrittiva, vi sono i precedenti a carico del minorenne: risulta che nell’ambito di un altro procedimento lui fosse già ospite di una comunità da cui poi si è allontanato.

L’avvocato difensore Luana Petrella aveva chiesto di ricollocarlo in comunità, ma il gip ha disposto che lui sia messo nell’Ipm (Istituto penale per i minorenni). Il legale, da noi interpellata, al momento non entra nel merito delle accuse. Fa una riflessione più ampia: "Quando un ragazzo così giovane viene ristretto in carcere si tratta di una sconfitta per tutta la società - afferma l’avvocato Petrella -. È comprensibile che alcune condotte destano allarme sociale: si tratta di devianza giovanile. In situazioni come questa, significa che non si è riusciti a intervenire sulla persona e a educarla, o a rieducarla a seconda delle circostanze. Se lui non ha seguito il percorso di reinserimento o se n’è distanziato, si tratta di una sconfitta, anche se poi ogni situazione va contestualizzata". Il difensore dice anche di aver visto ieri il ragazzo per la prima volta e di dover ancora visionare i documenti giudiziari in modo approfondito, ma condivide la sua impressione: "Mi è sembrato molto dispiaciuto".

Oltre a lui era stato arrestato il 21enne Amin Haddine. Per loro la Procura ha ipotizzato i reati di furto aggravato consumato o tentato. Il 21enne Haddine è comparso mercoledì davanti al giudice Francesca Piergallini per l’udienza di convalida dell’arresto: è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. I due sono stati traditi dalle tracce di sangue lasciate dal 16enne sul vetro della porta dopo un tentativo di spaccata in un’attività.

Sono stati segnalati a Bagnolo su un monopattino elettrico: il ferito cercava un medico per curarsi. Grazie al rapido intervento dei carabinieri e alle immagini della videosorveglianza, i due giovani sono stati identificati come presunti responsabili e arrestati.

Al minorenne sono stati trovati 190 euro in monete, mentre il 21enne è stato sorpreso in bagno mentre tentava di lavare gli abiti probabilmente indossati durante i presunti furti. Sono stati trovati anche 340 euro di cui 200 in moneta, dentro uno zaino, mentre nella tasca dei pantaloni un coltello con 9 centimetri di lama.