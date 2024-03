Il ladro seriale torna a colpire

È cliente affezionatissimo dei Conad di Bibbiano ma con un piccolo problema: lui la merce non la paga. Terzo arresto dal 9 febbraio per il ladro seriale di 23 anni che continua a prendere di mira i due esercizi commerciali per portare via generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e la casa. Domenica ci ha riprovato, nascondendo alimenti per 200 euro in una borsa e provando a sgattaiolare oltre le casse. È stato per bloccato dall’addetto alla sicurezza, e sono stati chiamati i carabinieri. Questa volta ad operare è stato il Radiomobile di Reggio; le altre i carabinieri di Bibbiano e i militari di Quattro Castella. La merce è stata recuperata e riconsegnata ai dirigenti del supermarket; lui è stato denunciato, ancora un volta, per tentato furto.

f.c.