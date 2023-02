Il ladro vandalo della biblioteca tradito da un’impronta sui Pavesini

Un’impronta lasciata su una scatola di Pavesini ha tradito un ragazzo di 18 anni, residente nel reggiano, individuato come responsabile di un raid nella biblioteca di Scandiano e denunciato per furto aggravato. All’epoca del furto, avvenuto nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022, la biblioteca comunale Salvemini era stata ‘visitata’ dai ladri. Dopo oltre un anno il presunto autore del raid è stato individuato, grazie a una scatola di Pavesini rubata da un distributore automatico.

Nei guai è finito un ragazzo di 18 anni residente nella nostra provincia. Il giovane, all’epoca del colpo ancora minorenne, è stato denunciato per furto aggravato. I ladri avevano bivaccato nei locali della biblioteca ed erano fuggiti con la refurtiva. Per entrare avevano sfondato la porta a vetri. Erano riusciti a rubare un computer, un cellulare e, dopo aver forzato due distributori automatici, anche le monete e alcuni prodotti alimentari, parte dei quali consumati sul posto.

I carabinieri della tenenza di Scandiano avevano recuperato il materiale abbandonato con il bivacco e lo avevano inviato ai Ris di Parma per le indagini scientifiche. Tra questi materiali c’era anche la scatola di Pavesini che si è rivelata decisiva per le indagini.

E’ stato scoperto che un’impronta papillare, da un riscontro alla banca dati, risultava appartenere al dito medio della mano sinistra del 18enne, ora denunciato.

Le indagini dei militari dell’Arma di Scandiano continueranno per verificare se il 18ebbe possa aver agito assieme ad altre persone durante il blitz notturno.

Il sindaco Matteo Nasciuti ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine per le indagini compiute, con accertamenti che hanno mostrato una grande attenzione e impegno per la difesa dei beni pubblici: "Un’altra buona notizia - dice il primo cittadino - quella che arriva dai carabinieri che hanno identificato e denunciato il responsabile del furto in biblioteca dove furono vandalizzati i locali e rubati alcuni dispositivi informatici. L’azione investigativa condotta dai carabinieri della tenenza di Scandiano con i Ris di Parma merita un grande plauso non solo mio, ma di tutta la comunità scandianese. Ricordo bene il senso di rabbia e frustrazione di quel giorno. Sapere che il responsabile o uno dei responsabili pagherà per quanto accaduto è positivo e, trattandosi di un giovane, anche educativo".

Matteo Barca