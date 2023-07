"Il lago del Ventasso invaso dalle alghe"

"Il Parco deve togliere le alghe che rendono marrone le acque azzurre del lago Ventasso (lago Calamone)", lo chiedono i consiglieri regionali leghisti Gabriele Delmonte e Maura Catellani i quali invitano la Giunta regionale a sollecitare il Parco Nazionale dell’Appennino perché, in accordo con enti locali, provveda alla pulizia del lago, in modo da ripristinare la trasparenza azzurra della superficie acquatica del lago. Lo chiedono tramite una mozione, sottolineando che "il lago del Ventasso è uno dei luoghi più suggestivi e visitati dell’Appennino reggiano e tra le più pregiate mete di tutto l’Appennino emiliano; è parte del Parco e ricompreso nel sito della Rete Natura 2000 ‘Monte Ventasso’, appartiene alle zone umide dell’Appennino. Durante la stagione estiva nelle zone poco profonde, il caldo favorisce la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a espandersi su un’area sempre più vasta. La presenza di queste piante acquatiche incide sull’aspetto del lago riducendo la trasparenza delle acque che diventano di colore marrone. Nel 1996 una importante rimozione delle alghe fu effettuata in collaborazione con esperti dell’Università di Parma, dell’allora Parco del Gigante e dell’Ausl ma anche negli anni 70 e 80 questa pulizia veniva effettuata annualmente in collaborazione, sempre con il Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia. "Oggi – denunciano i consiglieri regionali reggiani della Lega, Delmonte e Catellani – il Lago del Ventasso versa in una condizione estetica non certo invitante e la motivazione che il miriofillo e le altre macroidrofite rappresentino un’importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna acquatica, non può essere un limite al taglio delle piante acquatiche che favorirebbe una nuova trasparenza e bellezza all’acqua del Lago Ventasso". Il Comune di Ventasso si è reso disponibile a un’operazione di pulizia assieme al Parco. "Quindia la Giunta regionale – concludono Delmonte e Catellani – si faccia promotrice presso il Parco per ripristinare la trasparenza delle acque del Lago del Ventasso".