Il Lambrusco di Casali di Scandiano conquista la Cina: premio a Shanghai per il Pra di Bosso Storico

Il Pra di Bosso Storico, vino della Casali Viticultori, si è aggiudicato il premio ‘Great 100 Terroir Italian Wine 2023’ durante il gala dinner in un evento a Shanghai. L’azienda ha portato una selezione di vini dove il Lambrusco ha ricoperto un ruolo molto importante. Grande apprezzamento dagli operatori del settore nei confronti del Pra di Bosso Storico, protagonista di una masterclass e vincitore del premio. "Questo riconoscimento dà ancora più lustro al felice anno che la nostra linea Pra di Bosso sta vivendo grazie anche alla risonanza che hanno portato i festeggiamenti per l’anniversario dei 50 anni", sottolinea Davide Frascari, presidente di Casali Viticultori e del gruppo Emilia Wine. La storia di questa linea iconica della selezione Casali Viticultori ha avuto inizio con il Lambrusco secco negli anni Settanta insieme alla produzione del primo metodo classico dell’Emilia-Romagna.

Per Frascari il potenziale di "questo vino è enorme. Il Lambrusco è un vino a basso contenuto d’alcol, frizzante, con un’ottima acidità, il partner perfetto per la moderna cucina italiana. Per avvicinare questo tipo di cucina occorre un vino altrettanto pulito, fresco che può accontentare il palato e il Lambrusco fa perfettamente al caso. Oggi è finalmente il momento ideale per farne conoscere tutte le sue potenzialità".

mat. b.