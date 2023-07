Il lascito del questore "La rigenerazione della zona Santa Croce è una mia sfida vinta"

di Gabriele Gallo

"La riqualificazione del quartiere Santa Croce è tra le sfide vinte del mio lavoro qui, insieme all’avvio della Rcf Arena al Campovolo". Così, in modo del tutto informale il questore uscente di Reggio, Giuseppe Ferrari (ieri è stato il suo ultimo effettivo giorno di lavoro in via Dante) ha accolto i rappresentanti del comitato Ascoltare Santa Croce.

Un incontro fortemente voluto dal capo della polizia per ringraziare gli operatori dello stesso per il contributo dato alla rigenerazione dell’area. Lo ha fatto ricordando ai presenti, a questo proposito, che la maglietta che gli fu regalata da ‘Asc’, con un enorme "grazie", scritto sopra, "l’ho voluta mettere nella Zona Benessere della Questura, perché resti a futura memoria della grande soddisfazione del lavoro fatto nella zona, e per la riconoscenza espressa a me e ai miei uomini".

Proprio per questo il presidente del comitato, Stefano Buffagni, accompagnato dalla collaboratrice Gigliola Borghi, ha voluto regalare al questore una fotografia dello stesso con la maglietta citata.

Nel corso dell’incontro, Ferrari ha colto l’occasione per ringraziare "tutti i cittadini e tutte le associazioni che in queste ore mi hanno chiamato. A ricevere i loro complimenti sono io, ma li considero un plauso al lavoro di tutta la mia squadra, dei funzionari e dell’intero personale della Questura. Voglio quindi a mia volta ringraziare tutti i reggiani, per la loro collaborazione. Per questo è motivo di orgoglio per me ospitare qui il comitato di Santa Croce. Ora quella zona di Reggio è strategica per la città ed è del tutto riqualificata; e lo è perché è anche più frequentata, grazie alle tante iniziative che vi si svolgono. E non va dimenticato che la parte più importante del lavoro è stata fatta durante la pandemia, da noi e con la preziosa collaborazione della Polizia Locale, in un momento in cui per gli agenti era a rischio anche la salute personale". Infine chiosa: "Quanto fatto a Santa Croce ha tracciato la linea. Il metodo ora è consolidato, e il modello ex Reggiane è stato trasferito pure in altre zone. Devo dire che qualche risultato si comincia a vedere anche in zona Stazione, e posso aggiungere che lascio al mio successore (Giuseppe Maggese, che arriva da Belluno, si insedierà da mercoledì, ndr) un problema in meno".

"Siamo combattuti tra due sentimenti – ha replicato Stefano Buffagni – la felicità per la sua promozione ma anche il rammarico per la sua partenza dopo una bellissima collaborazione. Speriamo di riuscire a instaurarla anche col suo successore. Ora il quartiere si sente più protetto e più sicuro. La rinascita di Santa Croce è partita con lo sgombero delle Reggiane, che ha fatto da volano a tutto il resto, così come abbattere il muro di viale Ramazzini ha dato respiro a tutto il quartiere. Ora però bisogna continuare a presidiare il territorio".