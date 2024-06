Il lascito di una famiglia per aprire ’Casa Saman’

Ci sono solidarietà e assistenza ai bisognosi dietro l’operazione che ha portato all’apertura di "Casa Saman", la struttura residenziale che la cooperativa sociale L’Ovile ha dedicato all’accoglienza e al sostegno di minori in situazioni di forte disagio psichico e/o psicologico. L’altra sera a Correggio, in via San Martino, si è svolta la cerimonia di inaugurazione.

Un’operazione partita dalla volontà della Fondazione Il Fulcro di essere d’aiuto al prossimo. E così la villa con annesso ampio giardino, di proprietà della Fondazione, è stato messo a disposizione della coop L’Ovile, a condizioni di assoluto favore. Il tutto grazie al lascito di una famiglia che in quell’edificio aveva abitato. Negli ultimi tempi era stato il figlio dei proprietari – con disabilità e seguito da badanti e assistenti – a vivere in quella villa, praticamente da solo. Con il suo trasferimento in un alloggio più adeguato alle sue condizioni, la villa di via San Martino si è liberata, permettendo di avviare gli accordi per il suo utilizzo come struttura residenziale e assistenziale. All’inaugurazione presente pure Giuliano Scaltriti, attuale presidente della Fondazione Il Fulcro.

La struttura può ospitare fino a nove minori (l’avvio dell’attività avverrà ospitando ragazze adolescenti), che saranno seguiti da un’equipe multidisciplinare con psicologi, psichiatri, educatori, operatori socio-sanitari e altri ancora). È prevista la presenza di un operatore fisso ogni tre assistiti. In "Casa Saman" saranno garantite cure e un’ampia serie di interventi socio-riabilitativi "con i quali L’Ovile – come ha ricordato il presidente Valerio Maramotti – interpreta una missione che si muove da un dato e una convinzione di fondo, e cioè che… il padrone del servizio è il bisogno".

Antonio Lecci