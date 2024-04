"Il latte andava in frigo". E la prende a calci

Già da alcuni mesi, dalla fine dello scorso anno, in varie occasioni aveva dovuto subire offese, minacce e violenze dal compagno. Maltrattamenti fisici e psicologici su cui hanno indagato i carabinieri del comando di corso Cairoli, in città, arrivando alla denuncia di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. L’avvio delle indagini è avvenuto quando la parte lesa si è recata in caserma per raccontare la sua "vita d’inferno" tra le pareti domestiche, che stava durando ormai da tempo. È stata una deposizione sofferta, la sua, diventata però necessaria per poter riavere un po’ di serenità. A carico dell’uomo, un trentenne di origine siciliana abitante a Reggio Emilia, non c’è solo la denuncia già inoltrata alla magistratura. La Procura della Repubblica, condividendo le tesi emerse dalle indagini dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di restare distante all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati, senza poter comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Corso Cairoli. Secondo quando emerso, il trentenne dal novembre scorso avrebbe maltrattato la compagna con minacce e ingiurie costanti, arrivando anche alla violenza fisica, picchiandola con calci e schiaffi in varie parti del corpo, apostrofandola con espressioni del tipo "devi sottostare a quello che dico io" oppure "se non fossi nata sarebbe stato meglio".

In un’occasione a fine novembre, dopo una discussione nata per futili motivi, le avrebbe sferrato diversi schiaffi, stringendole il collo per poi tirarle i capelli e colpendola con calci. Il 25 marzo scorso, accusandola di non aver messo il latte in frigo, l’avrebbe colpita con calci. Un atteggiamento violento emerso dagli accertamenti svolti dai militari, i quali hanno raccolto elementi sufficienti per inoltrare la denuncia e far scattare gli ulteriori provvedimenti cautelari del giudice.