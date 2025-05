Il lavoro a classi aperte sul viaggio

A scuola è importante utilizzare metodi di apprendimento diversi, fare esperienze a classi aperte? Oppure queste attività non sono utili per acquisire nuove conoscenze? Noi, alunni della III E, dopo aver lavorato con i nostri compagni della III C, possiamo affermare che queste esperienze sono altamente formative e utili per imparare a collaborare con gli altri. Il lavoro a classi aperte ha un grande valore, permette di mettere insieme tante opinioni, sentire idee e punti di vista diversi. Insieme abbiamo riflettuto sul tema del viaggio che trasforma, che insegna, che permette di stringere rapporti e provare emozioni. Dunque, grazie a questa esperienza, abbiamo potuto apprezzare nuovi modi di sentire e riflettere insieme sul tema del viaggio, gustandone il significato e il suo grande valore.

Maria Francesca Scognamiglio, Ginevra Nicolini, Emanuele Papa III E