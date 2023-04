Il lavoro e la classe dei servi

Materia calda, anzi rovente, quella del lavoro, che tocca le corde scoperte di tutti noi e si connette a ogni aspetto del reale. E’ appena uscito, pubblicato da Il Margine, il nuovo libro di Simone Cerlini ‘Manifesto della classe dei servi’, un vigoroso controcanto rispetto alla narrazione imperante e attuale del lavoro, che preferisce tratteggiarlo nella sua dimensione di fatica e pena.

L’autore reggiano presenterà il suo libro oggi, alle 18, allo spazio Span13 della Polveriera, con l’introduzione di Mauro Ponzi, responsavile Relazioni Istituzionali di CooperJob, e in dialogo con la giornalista Lara Maria Ferrari.

"Nella nostra opulenta Europa si muove un’entità che dicono morta, ma che continua a condizionare le cose degli uomini. Non dovrebbe esserci, eppure continua a infestare il mondo.

Incurante delle profezie che lo danno per spacciato, il lavoro sembra godere di buona salute", scrive Cerlini, evidenziando il report Istat del giugno 2022.

Non privo di ombre, tuttavia capace di gettare luce sulla variegata composizione di questa ‘classe’ in ascesa, i servi appunto, che Cerlini contrappone a quella dei signori, benestanti e intellettuali, in declino, e intrinsecamente convinta che il lavoro non sia una condizione essenziale.