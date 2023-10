Il lavoro femminile nero su bianco

Nella sua prima mostra personale istituzionale in Italia, Giulia Andreani – artista veneziana che vive e lavora a Parigi – presenta ’L’improduttiva’, un progetto composto da un corpus organico di nuovi dipinti, tra cui alcuni grandi formati, e di acquerelli concepiti per la Sala Sud della Collezione Maramotti. Andreani racconta il contesto storico, socio-politcio reggiano e la nascita della Max Mara con dipinti lievi ad acquarello, sfumati di bianco, nero, blu, che ricordano la pubblicità con le ‘donne incondizionatamente felici’ degli anni ’50, e propone una riflessione sull’emancipazione femminile.

L’artista indaga la vita delle donne anche coi materiali degli archivi reggiani della biblioteca Panizzi, Istoreco, dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro, con un’ immersione nella vita delle internate di fine ’800 e secondo ‘900, restituite alla storia con 7 ritratti: le “Sette Sante”.

Ma ’L’improduttiva’ è molto di più. La prima opera realizzata è iconica, ispirata a una fotografia dell’inizio degli anni ’40, che ritrae le allieve della scuola di taglio e confezioni fondata a Reggio da Giulia Maramotti, madre del fondatore della casa di moda Max Mara.

Lo sguardo di una delle sarte, con un sorriso che sfida l’obiettivo del fotografo, non lascia spazio ad alcuna finzione, che Andreani enfatizza come nodo centrale per ampliare il suo discorso. L’immagine avvia la riflessione sull’emancipazione femminile, il potere della divergenza, nel ritratto col ventaglio di Nilde Iotti, il volto dolcissimo di una madre preoccupata col suo bimbo fra le braccia, una fanciulla col colletto bianco e fiocco che trattiene la coda di capelli.

Andreani, con una ricerca personale, propone immagini del passato, fa riemergere persone, invisibili, eventi dimenticati, luoghi e momenti dell’esperienza storica, sociale e culturale femminile. L’artista analizza la considerazione, la rappresentazione delle donne, in epoche diverse, le dinamiche del potere, scardinando stereotipi di genere.

Giulia Andreani ’L’improduttiva’, dal 29 ottobre al 10 marzo 24 alla Collezione Maramotti (Via Cervi 66). Visita con ingresso libero negli orari di apertura della collezione permanente. Giovedì e venerdì 14.30 – 18.30

Sabato e domenica 10.30 – 18.30. Chiuso: 1° novembre, 25-26 dicembre, 1 e 6 gennaio