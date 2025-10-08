Il bene e il male
Il bene e il male
Il lavoro oltre il mero profitto. Riflessioni sul pensiero di Graeber
8 ott 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
Il lavoro oltre il mero profitto. Riflessioni sul pensiero di Graeber

Il pensiero di David Graeber (foto), antropologo e attivista politico, è protagonista della conferenza di studio internazionale "David Graeber tra antropologia e filosofia", che oggi arriva a Reggio dopo aver fatto tappa a Bologna e Ravenna nei giorni scorsi. Via ai lavori dalle 9 a palazzo Dossetti (sede Unimore), per poi proseguire nel pomeriggio alla biblioteca Panizzi.

L’incontro è dedicato all’economia come sistema etico e come le decisioni economiche debbano essere valutate anche per il loro impatto morale e sociale. Nei suoi scritti Graeber parla infatti di "lavoro come valore in sé": lavorare non è automaticamente virtuoso, conta il contributo reale alla società e ciò impone la rivalutazione del lavoro di cura e sociale.

"Nel momento in cui i fatti sembrano dimostrare che solo le forme di auto organizzazione degli esseri umani, molto più delle istituzioni, hanno capacità di contrastare politiche che sostituiscono l’oppressione con la soppressione – dice l’assessore alla cultura Marco Mietto che apre la giornata – ci è sembrato urgente contribuire a un progetto che, raccogliendo studiosi di tutto il mondo, ci spinge a riflettere sul contributo dell’intellettuali che, con anticipo, colse i segnali di ciò che ora ci disorienta e paralizza".

Ingressi liberi.

