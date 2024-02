Il legame con Kahla, concorso artistico rivolto ai giovani

Nell’ambito del progetto “Kahla e Castelnovo ne’ Monti. I giovani protagonisti del legame che ci unisce”, il Comitato Gemellaggi di Castelnovo, il Comune di Castelnovo e il Comune di Kahla (Germania, nella regione della Turingia) hanno indetto il concorso artistico dal titolo “Rendere visibili i punti di vista”, che ha l’obiettivo di arrivare a una più profonda integrazione europea attraverso l’arte, una conoscenza reciproca delle identità delle due comunità. Per il progetto i due comuni hanno ricevuto il Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti a Castelnovo di età compresa tra gli 11 e i 34 anni, attraverso opere quali fotografie, disegni, collage, dipinti e file di immagine. Le opere vanno presentate entro il primo marzo, la selezione e il giudizio avranno luogo entro la fine dello stesso mese a cura di una giuria composta da artisti e fotografi locali. Le opere devono avere come tema principale il contesto di Castelnovo e ogni concorrente può presentare una sola opera, da inviare tramite e-mail entro e non oltre il primo marzo (ore 23) a gemellaggicastelnovonemonti@gmail.com. Alla stessa mail si possono richiedere ulteriori info, mentre il regolamento completo è a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it). Verranno selezionate un massimo di 10 opere per comune che a Castelnovo saranno esposte nel foyer del teatro in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il premio per il vincitore sarà un biglietto Interrail di 5 giorni in Germania.