Il Lentigione inciampa. L’Imolese vince in dieci

LENTIGIONE

0

IMOLESE

1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (8’ st Bonetti), Nava, Lombardi; Alessandrini, Sabba (39’ st Battistello), Nappo (20’ st Bocchialini), Gobbo (8’ st Masetti); Manzotti (8’ st Grieco), Pastore; Babbi. A disp.: Delti, Cortesi, De Marco, Martini. All. Cassani.

IMOLESE (4-4-2): Lopez Salgado; Barnaba, Dall’Osso, Elefante, Garavin; Gasperoni (1’ st Ale), Brandi (39’ st Ballanti), Vlahovic, Mattiolo (41’ st Pierfederici); Raffini 1(1’ st Agbugui), Melloni (27’ st Calabrese). A disp.: Adorni, Manzoni, Manet, Vasconcellos. All. D’Amore.

Arbitro: Zadrima di Pistoia (Guiducci e Ferretti).

Rete: 17’ pt Brandi.

Note: espulso 44’ pt Elefante per doppia ammonizione. Ammoniti: Manzotti, Raffini, Pastore, Nava, Lopez, Sabba, Battistello, Barnaba, Cassani.

Inattesa sconfitta interna del Lentigione che sul pesante campo del Levantini cede ad una coriacea Imolese per 1 a 0. Subisce gol nel primo quarto della partita e poi non riesce più a recuperare nonostante vari tentativi. E’ l’Imolese a rendersi pericolosa nelle prime battute di gioco, in vantaggio al 17’ dopo un rinvio maldestro di Gasperini: gol di Brandi a porta vuota. Al 32’ arriva la prima vera occasione dei locali con Alessandrini che calcia dai 25 metri con parata in due tempi di Lopez Salgado. Al 44’ è Sabba ad imbucare un pallonetto centrale per Manzotti che viene trattenuto da Elefante, già ammonito e dunque espulso. Al 47’ Manzotti salta l’uomo sulla destra e calcia centrando la parte alta del palo. Al 6’ della ripresa, colpo di testa di Gobbo e deviazione del portiere in corner; al 15’ Bonetti va vicino al pari con un colpo di testa a fil di palo. Al 18’ missile di Sabba dai 35 metri che centra il palo interno.

A nulla vale il forcing finale del Lentigione, che rimedia la prima sconfitta stagionale..