Il Lentigione passa sul campo del Sasso Marconi. Le regine della classifica ora sono solo a sei punti

SASSO MARCONI

LENTIGIONE

SASSO MARCONI. Celeste, Mambelli, Barattini (46’ st Pelloni), Bonfiglioli (32’ st Galassi), Tarozzi, Cudini, Armaroli, Pampaloni, Bajetti (12’ st Mancini), Balleello, Pirazzoli (12’ st Micheal). A disp. Albieri, Brescia, Gianotti, Grossi, Apicella. All. Pedrelli.

LENTIGIONE. Gasperini, Capiluppi, Nanni (32’ st Babbi), Cavacchioli, Mordini (36’ st Sabba), Lombardi, Battistello, Alessandrini (44’ st Pari), Bonetti (38’ st Martini), Pastore, Nappo. A disp. Delti, Gobbo, Manco, Grieco, Cabassa. All. Cassani.

Arbitro: Naselli di Catania (Nikolic e Di Muzio)

Reti: 37’ pt Capiluppi, 3’ st Lombardi, 12’ st Micheal.

Note: ammoniti Bonfiglioli, Capiluppi e Mordini.

Si accorcia la classifica nella zona alta, ma si allunga proprio dietro al Lentigione che vince 2 a 1 a Sasso Marconi, mentre il Ravenna pareggia e il Forlì perde addirittura in casa.

Ora i rivieraschi sono a 6 punti dalla vetta, con la sesta dietro di ben 8 punti.

Stesso Lentigione di 7 giorni fa con l’unico cambio in mezzo al campo di Battistello al posto di Sabba. Parte bene il Lentigione con diverse occasioni, prima con Mordini che calcia centralmente e poi con Nanni che al 28’ con una girata al volo centra la traversa a portiere battuto.

Al 37’ passano i reggiani: sugli sviluppi di un angolo, cross in area e pallone che finisce a Capiluppi che si libera della marcatura e incorna di testa, per il suo primo gol in maglia Lentigione. Nel finale di tempo, occasione per Mambelli, con Gasperini che salva d’istinto la sua porta. La ripresa si apre con il raddoppio degli ospiti ed è Lombardi di precisione a concludere in porta al 3’ un’ azione corale con una spaccata che non lascia scampo a Celeste.

Ma quando la partita sembra ormai su un unico binario, ecco arrivare il gol dei padroni di casa al 57’ con l’ex Micheal che entra in area e fredda Gasperini in uscita. Ora il Lentigione soffre un po’, ma alla fine festeggia la sua vittoria esterna che porta la firma di due difensori.

Così mister Stefano Cassani a fine gara: "Abbiamo impattato bene il match, con uno dei migliori primi tempi di tutta la stagione. Abbiamo creato tanto, ma concretizzato troppo poco. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ il ritmo e sofferto l’intensità degli avversari, specialmente nel finale dopo il 2 a 1. Ora l’importante è continuare su questa strada".