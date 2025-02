Il Lentigione perde col Forlì tra gli applausi

LENTIGIONE 0 FORLÌ 1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (12’ st Bonetti); Cavacchioli, Sabba (32’ st Pari), Nappo, Alessandrini; Mordini, Nanni (30’ st Battistello); Pastore. A disp. Delti, Cortesi, Maggioli, Grieco, De Marco, Babbi. All. Cassani.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (39’ st Drudi), Sbardella, Saporetti, Falasca (6’ st Graziani); Campagna, Rossi (4’ st Lombardi), Gaiola; Macrì (32’ st Lilli), Petrelli (24’ st Trombetta), Farinelli. A disp. Colombo, Eleonori, Valentini, Firman. All. Miramari.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Posteraro e Pallone).

Rete: 50’ st Trombetta.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Capiluppi, Mordini, Sbardelli, Campagna. Al 40’ st espulso per proteste Filippo Ceglia, allenatore in seconda del Forlì. Angoli 2 a 4, recuperi 2’+6’.

L’arbitro Kovacevic assegna cinque minuti di recupero nel secondo tempo di Lentigione-Forlì e quando termina il 50° minuto, il pallone termina nella rete del Lentigione, con i romagnoli che vincono 1 a 0 segnando nella classica zona Cesarini… e anche oltre. In ogni caso la gara non era finita e poi si poteva recuperare anche un minuto in più: anzi, l’arbitro alla fine riceverà gli elogi di vincitori e vinti, non così frequente di questi tempi.

Il Lentigione inizia con il solito schieramento e il primo squillo è proprio dei padroni di casa che dopo nemmeno un minuto "rischiano" di segnare con un fortissimo tiro di Pastore dai 25 metri che sibila sul palo. Al 16’ un altro quasi-gol, con tiro di Cavacchioli che supera Martelli, ma non Sbardella appostato proprio sulla linea di porta ed è solo angolo. Al 28’ occasione per il Forlì con Petrelli, ma Lombardi è tempestivo a chiuderlo sul fondo. Al 2’ della ripresa Mordini tira centrale e piano, mentre al 15’ c’è una bella parata di Gasperini che mette in angolo sul tiro ravvicinato di Luca Lombardi. Il Forlì ora pressa alla ricerca del gol, mentre il Lenz non avrà più occasioni. Al 47’ tiro di Drudi con la difesa locale che mette in angolo.

Al 50’ tondo il gol del Forlì: punizione di Farinelli dalla tre quarti destra, grande mischia in area con il pallone che arriva Trombetta, pronto a mettere in rete di piede.

"Abbiamo giocato una grandissima partita – dice mister Stefano Cassani – grande intensità e spesso ritmo superiore al loro. Non abbiamo concesso quasi niente, peccato per quella disattenzione proprio a fine partita. Qualche cambio in più? Non era semplice entrare in questa partita, gli equilibri erano alti, ma il pareggio sarebbe stato il giusto riconoscimento per quanto abbiamo fatto".