Il Lentigione segna e amministra. Sconfitto l’ambizioso Altopascio

LENTIGIONE 1 TAU ALTOPASCIO 0

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini (50’ Pagani); Capiluppi, Lombardi, Gobbo (48’ Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello, Nappo, Alessandrini (44’ Bonetti); Nanni; Pastore (40’ Babbi). A disp.: De Marco, Sabba, Grammatica, Manco, Mordini. All. Cassani.TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella, Biagioni (52’ Lucchesi), Belluomini (64’ Carcani), Zanon; Sichi (86’ Grossi), Bartelloni (57’ Manetti), Bernardini, Atzeni, Bongiorni (93’ Bagnoli); Motti, Andolfi. A disp.: Azioni, Pierallini, Tofanelli, Nesti. All. Venturi. Arbitro: Palmisano di Saronno (Citarda e Tinelli). Rete: 11’ st Lombardi. Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Nappo, Belluomini, Motti. Angoli 7 a 5, rec. 0+9.

Una bella vittoria: il Lentigione sconfigge per 1 a 0 la terza della classe, un Tau Altopascio che si dimostra un ostacolo concreto per i ragazzi di Cassani, ma che poi deve capitolare all’11’ della ripresa. Al 12’ Nappo impegna Cabella con una punizione da 30 metri. Col passare dei minuti il Lentigione prende campo e inizia a rendersi sempre più pericoloso, in particolare con Nanni bloccato ancora da Cabella al 30’. Al 39’ tira alto Pastore su imbeccata di Nanni. Nella ripresa il Tau parte forte; dopo 18 secondi Motti si presenta davanti a Gasperini ma il suo tiro è respinto con i piedi dal portiere reggiano.Il vantaggio arriva all’11’: angolo di Nanni dalla destra con traiettoria molta tesa, sulla quale si avventa il difensore Lombardi che di testa mette in gol. Ci prova il Tau con Motti al 25’st: palla a Carcani il cui tiro viene salvato da Gasperini con un grande intervento. Al 50’ Gasperini subisce un colpo al volto e deve lasciare il campo, senza conseguenze. Entra Nicolò Pagani, 18 anni il 7 aprile, ex giovanili Reggiana e debuttante in Serie D. "Sono contentissimo – dice mister Stefano Cassani – sia per il risultato che ci dà ulteriore fiducia, sia della prestazione dei miei che hanno controllato la gara, gestendo ogni fase e ogni zona del campo". Gli fa eco bomber Lorenzo Lombardi: "Sono più felice di non aver preso gol… che di averlo fatto. Avanti così". Claudio Lavaggi