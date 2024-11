Il Lenz avanza in Coppa. Bel colpo a casa della Vis

CITTADELLA

0

LENTIGIONE

2

CITTADELLA VIS MODENA: Leonardi, Gandolfi, Andreotti (23’ st Pucci), Teresi, Borsari, Panfilo (27’ st Mandelli), Martey (15’ st Sardella), Pezzani, Sala, Orlandi (37’ st Prandi), Rovatti (34’ st Mollicone). A disposizione: Rosa, Rossi. Allenatore: Salmi.

LENTIGIONE: Delfi, Cortesi, Manzotti (19’ st Luppi Bianchini), Bocchialini, Piccioni, Manco, Bonetti (37’ st Baratta), Grieco, Martini (1’ st El Adnani), Nappo (1’ st Cabassa), Frimpong (14’ st Ferrari). A disposizione: Zovi. Allenatore: Cassani.

Arbitro: Pascali di Pistoia (Vicari e Quartararo).

Reti: 11’ pt Bocchialini, 44’ st Grieco.

Note: si è giocato a Budrio per indisponibilità del campo della Vis. Ammoniti Salmi, El Adnani. Espulso Sala 34’ pt. Recupero 1’+0’).

Bel colpo del Lentigione che, pur in formazione rimaneggiata, sconfigge per 2 a 0 la Vis Cittadella Modena nei 32esimi di Coppa Italia. Ora la squadra reggiana attende l’avversaria dei sedicesimi di finale che si giocheranno sempre in gara unica il 20 novembre.

A Budrio di Bologna (dove si è giocato per indisponibilità del campo di casa dei modenesi) le due squadra danno ampio spazio ai giocatori meno impegnati ad oggi, schierando tanti giovani con un ulteriore diktat: non svelare troppo di sé perché i due team saranno di nuovo di fronte domenica in campionato. E dunque se ne restano… sul divano i vari Sabba, Babbi e il ritrovato Nanni da una parte, così come i bomber modenesi Formato e Guidone dall’altra.

In più il Lentigione sfrutta l’opportunità di giocare 11 contro 10 sin dal 34’ del primo tempo, per l’espulsione dell’ex Sala. Lenz sull’1 a 0 con Bocchialini che all’11’ calcia dal limite, la palla subisce una deviazione e finisce alle spalle di Leonardi. Al 34’ Sala cade in area chiedendo rigore, l’arbitro sorvola, ma l’attaccante locale protesta troppo vivacemente e Pascali estrae il rosso diretto. Lentigione sempre pericoloso e allo scadere, su una ripartenza, arriva il gol di Grieco che chiude definitivamente la gara.

Salta intanto un’altra panchina nel girone "D" di Serie D. il San Marino penultimo (un punto in 6 gare) ha esonerato mister Emmanuel Cascione (ex calciatore professionista con le maglie di Cesena, Reggina e Pescara anche in Seri A). In pole per sostituirlo Oberdan Biagioni, ex tecnico dell’Olbia nonché anch’egli ex pro’ con Foggia, Brescia e Pistoiese, tra le altre.