Il Lenz finisce al tappeto e scivola al 5° posto. L’Imolese si conferma autentica bestia nera

IMOLESE 3 LENTIGIONE 2

IMOLESE: Adorni; Ballanti, Dall’Osso, Ale, Barnabà (93’ Elefante), Vlahovic, Brandi (74’ Lolli), Agbugui (77’ Garavini), Manes (77’ Manzoni), Melloni (61’ Mattiolo), Raffini. A disp: Salgado, Gasperoni, Piefederici, Diawara. All. D’Amore.

LENTGIONE: Gasperini, Gobbo, Lombardi, Maggioli (62’ Babbi), Cavacchioli, Sabba, Battistello (52’ Mordini), Alessandrini, Nappo, Pastore. A disp: Pagani, Cortesi, Pari, Bonetti, Grieco, De Marco, Cabassa. All. Cassani.

Arbitro: Chindamo di Como (Corbetta e Calanni).

Reti: 18’ Alessandrini, 27’ e 50’ Raffini, 70’ Pastore, 91’ Mattiolo.

Note: ammoniti Dall’Osso, Ballanti, Barnabà, Vlahovic, Maggioli, Agbugui.

La bestia nera del Lentigione colpisce ancora: la formazione di Stefano Cassani perde infatti in casa dell’Imolese (all’andata aveva perso anche al Levantini), subendo la terza rete dei locali in pieno recupero. Finisce dunque 3 a 2 per i ragazzi di D’Amore che realizzano il gol decisivo al 91’ con Mattiolo, dopo essere stati sotto 0-1, ma anche avanti 2 a 1 per la doppietta di Raffini. Il turno è favorevole al Forlì che allunga sul Ravenna e vede cadere in casa il Tau Altopascio. In classifica il Lentigione è quinto, staccato dalla Pistoiese ma ancora in piena zona play-off, 7 punti avanti rispetto all’Imolese. Alla prima occasione è il Lentigione a sbloccare la sfida sugli sviluppi di una punizione dal limite al 18’: Nanni colpisce l’incrocio dei pali, la palla rimbalza nei pressi della linea con Alessandrini a trovare il tap-in al volo. I locali reagiscono e al 27’ Agbugui è pescato in profondità, entra palla al piede in area e mette al centro; in mischia, il tocco vincente di Raffini vale l’1-1. Dubbi, però, su un possibile fallo a centrocampo in partenza dell’azione dell’Imolese. Al 50’ è il 2 a 1, con Raffini che inquadra il bersaglio di testa, incornando il cross dalla destra di Melloni.

Il Lentigione non demorde e pareggia al 70’: Pastore anticipa tutti di testa su un traversone dalla trequarti e fissa il 2-2. Al 74’ Adorni mette in angolo un tiro cross di Nanni con l’aiuto della traversa. L’Imolese ci crede e il Lenz si fa sorprendere nel recupero: al 91’ Barnabà serve Mattiolo che scatta saltando il diretto avversario. Il numero 7 protegge con il corpo il pallone e a tu per tu con Gasperini lo fulmina in uscita con un rasoterra, siglando il definitivo 3 a 2.

c.l.