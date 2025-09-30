Il Lenz si gode la vetta in solitaria. Pedrelli: "Calma, guardiamo avanti"

Non ha il miglior attacco, 8 reti contro le 11 della Pistoiese, non ha la miglior difesa, 4 gol subiti contro i 3 di Pro Sesto e Imolese, ma ha la miglior classifica che si potesse immaginare. Il Lentigione è infatti uscito dal trittico di gare in otto giorni con 9 punti, il massimo ottenibile, ma che nessun’altra squadra ha ottenuto. Così è da solo in testa alla classifica del girone D, quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque gare disputate.

"È importante far ruotare i giocatori a disposizione, perché tutti si debbano sentire parte di quanto stiamo facendo – continua a predicare il tecnico Ivan Pedrelli – ho cambiato anche cinque giocatori di movimento da una partita all’altra e il risultato è stato più che soddisfacente".

Mister Pedrelli, anche lei è uno di quegli allenatori che dicono che non guardano la classifica?

"No, quelli sono dei falsi, io la guardo eccome e seguo i dettami di Conte più Allegri. Incamero i punti e poi… magari il bel gioco verrà di conseguenza. Tre punti semplificano la settimana, tranquillizzano i giocatori e rendono tutto più facile".

Ora tutti guarderanno al Lentigione come la squadra da battere?

"Non credo, siamo solo alla quinta giornata e in questo campionato ci sono squadre che hanno investito molto e che puntano alla promozione in Serie C. Noi, per il momento, ci godiamo questa posizione e guardiamo avanti".

Il Lentigione è comunque un habitué dell’alta classifica: l’anno scorso arrivò ai play off, piazzandosi terza in regular season e a ritroso un quinto posto perdendo la semifinale, un 14° che è il peggiore della storia dei dieci campionati di Serie D disputati. Poi due terzi posti, uno vincendo i play-off e l’altro perdendo la finale, un quinto, un undicesimo, un sesto, un quarto perdendo la semifinale e un nono nella prima stagione di Serie D, datata 2015/2016. L’anno prima il Lenz aveva vinto il campionato di Eccellenza e pure la Supercoppa Emilia Romagna. E oggi è primo, davanti a squadroni del calibro di Pro Sesto, Pistoiese e Piacenza: domenica c’è una "partitaccia", la trasferta di Desenzano, ma per ora… salutate la capolista.

Claudio Lavaggi