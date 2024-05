Il Leone ferito tenterà la zampata. Ma questa Unahotels non ha paura

Con ancora nel cuore le emozioni del blitz di sabato sera e negli occhi i ricordi della migliore prestazione stagionale di capitan Vitali e compagni, la Reggio del basket si appresta a vivere il secondo atto della sfida playoff contro Venezia, che non è comunque diventata meno ostica e dura.

Perché il successo ottenuto in gara1 al PalaTaliercio ha indubbiamente un peso specifico notevole e ha portato il vantaggio teorico del fattore campo in casa biancorossa, ma la Reyer resta una compagine estremamente solida e profonda e in grado di fare molto male qualora tutti i suoi uomini chiave riuscissero a esprimersi al meglio, con coesione di squadra e intensità.

Il problema per la truppa di coach Spahjia, 48 ore fa, è stato proprio questo: gli orogranata sono sembrati sovente scollati e poco avvezzi a gestire la pressione (fattore negativo manifestato con una certa costanza in quest’annata) traditi, nel momento più importante, da diversi uomini chiave; un po’ per demeriti propri, in parte perché l’Unahotels ha saputo trovare gli snodi giusti per mettere parecchia polvere negli ingranaggi lagunari.

La Pallacanestro Reggiana infatti è riuscita, per quasi tutta la partita, ad esprimersi con grande acume tattico, gioco corale e aggressività adeguata alla posta in palio affidandosi poi, nei momenti difficili (che ci sono stati e sono quindi importante campanello d’allarme in vista dell’odierna contesa) al talento dell’immaginifico Smith, che ha dimostrato di avere superato alla grande il problema alla spalla, e a una difesa grintosa e precisa: non a caso, assieme al tiro da 3 vincente, nei secondi finali, dell’esterno Usa, l’altra azione decisiva del match si è rivelata l’astuta magia difensiva di Vitali, proprio nel momento in cui i veneti avevano in mano il pallone del possibile sorpasso.

Reggio oggi si troverà però di fronte una tigre, anzi, vista la location, un leone di San Marco, ferito e arrabbiato.

Difficile credere infatti che Tessitori e compagni questa sera (la partita, tra l’altro, sarà visibile anche in chiaro su Dmax, oltre che in streaming su Dazn) ripeteranno la deficitaria prova di due giorni fa; per questo l’Unahotels, per tentare di cogliere il 2-0 che, di fatto, le farebbe mettere un piede e mezzo in semifinale, dovrà provare a replicare la recente maiuscola prestazione. Come? Difendendo duro, cercando di trovare preziosi mattoni utili alla causa anche dai gregari, continuando a innescare le sue bocche da fuoco: il più volte citato Smith più Galloway, e trovando la continuità della coppia di centri Faye-Black, che in gara 1 ha fatto molto male ai lunghi dell’Umana. Nella caccia all’obiettivo Reggio dovrà fare i conti con un Weber non proprio al massimo della forma, dopo la forte botta al calcagno rimediata nella partita dell’altro ieri che non gli ha impedito di tornare in campo ed essere utile, specie da mastino difensivo; in queste ore sta facendo terapie per cercare di dare un contributo fattivo. La partita di sabato ha lasciato in dote, si fa per dire, anche l’ennesima botta la naso di stagione per Uglietti, mentre Smith continua a fare terapie alla spalla; ma il dolore non gli ha impedito di dominare in gara 1.