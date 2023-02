Il libro con la storia del marinaio e militare Gino Montipò sbarca a Ravenna e Napoli

E’ stato presentato con successo anche a Ravenna e Napoli il libro dello scrittore scandianese Marco Montipò dedicato al marinaio e militare Gino Montipò nato a Casalgrande. ‘Gino Montipò-Il filibustiere del Carnaro’ è stato pubblicato nel 2020. Dopo due anni dall’uscita il libro è stato ristampato e raccoglie ancora notevole interesse.

Nei giorni scorsi in tanti hanno aderito all’incontro di Ravenna grazie all’organizzazione di Anmi-Ravenna. Hanno partecipato anche autorità civili e militari nonché l’amministrazione comunale che per voce del vicesindaco Eugenio Fusignani ha incoraggiato a continuare con queste iniziative per "mantenere viva la memoria degli uomini che hanno dato la vita per la Nazione e l’esempio del loro senso del dovere e di Stato".

A Napoli invece l’evento è stato promosso dal Circolo Ufficiali della Marina Militare con l’aiuto di Anmi-Napoli. Anche in questa occasione il ricercatore storico scandianese ha potuto presentare la sua opera davanti un nutrito pubblico.

"Posso ritenermi più che soddisfatto – dice Marco Montipò – per queste presentazioni che hanno visto la storia di un nostro conterraneo raccogliere interesse a centinaia di chilometri dall’Emilia. Da scrittore mai avrei pensato di arrivare fino a Napoli a illustrare le mie opere. E’ stato davvero piacevole e ringrazio gli organizzatori per questa bellissima opportunità che mi è stata data. Credo che sia davvero un bel riconoscimento l’essere chiamato da autorevoli realtà in importanti città lontane da Scandiano".

m.b.