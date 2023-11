Il libro contro le bufale alimentari. Sarà presentato lunedì alle 18

È già nelle librerie e in tutti gli store online, ’Mangia bevi ama. Lo dice la scienza: l’ossessione salutista fa male alla salute’ di Andrea Casadio (foto). Un libro contro tutte le “bufale” e le bugie spacciate per scienza che vorrebbero ridurre la nostra vita a un’unica, perpetua penitenza nel mangiare, nel bere e nell’amare: sarà presentato il 27 novembre, ore 18, alle Librerie Coop All’Arco (via Emilia Santo Stefano); dialogano con l’autore Alberto Grandi e Saverio Migliari.

Casadio adotta un tono ironico e provocatorio contro tutte le mode del “vivere sani e belli”, dimostrando, per via scientifica, la verità che si cela dietro alcune delle affermazioni più perentorie dei così detti Sacerdoti del Benessere. Diete, proibizioni, regole ferree, auto-imposizioni: il neuroscienziato analizza con estrema precisione tutti questi punti, mostrandone la fallacia e la nocività.

"Ci viene detto che per raggiungere questo scopo da una parte dobbiamo rinunciare a molte cose che ci fanno piacere, dall’altra dobbiamo sottoporci a una serie di pratiche salutiste e di routine rigide e innaturali che ci dicono benefiche. Ma non sono queste pratiche salutiste che ci fanno vivere più a lungo" spiega l’autore. La ricetta di Casadio è semplice e diretta. Mangia, bevi, ama. Cioè vivi con spirito lieve, sincero e consapevole.

Andrea Casadio è medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell’anno 2000. Ha lavorato come autore televisivo e inviato a varie trasmissioni (Fame d’amore, Sciuscià, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita, Turisti per caso).