Il libro dedicato al professor Valcavi. L’intero ricavato andrà alla parrocchia

Nelle edicole di Vezzano e nelle librerie Bizzocchi e quella del Teatro a Reggio è disponibile il nuovo libro dedicato al professore Renato Valcavi, deceduto nel 2019. L’autore è il vezzanese Domenico Amidati che ha scritto un libro biografico di 60 pagine. Amidati, per onorare la memoria di sua moglie scomparsa lo scorso agosto, devolverà l’intero ricavato della vendita alla parrocchia di Vezzano per scopi benefici. Valcavi, Cavaliere della Repubblica per benemerenze artistiche, viveva a Scarzola di Montalto. Era molto noto e stimato come pittore, scultore e autore di opere d’arte in rame sbalzato, arredi sacri, statue. Persona di grande fede, ha dedicato la vita all’arte, alla famiglia e al territorio che ha sempre abbellito. Le sue opere sono diffuse in tutto il mondo. Ha frequentato l’istituto d’arte Chierici ed è stato allievo della scuola d’arte sacra Beato Angelico di Milano dove, per 40 anni, è stato poi insegnante-direttore del laboratorio e collaboratore del fondatore monsignor Polvara. Nel ‘63 ha realizzato la tiara papale di Paolo VI.

m. b.