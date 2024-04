Il libro di Gian Maria Annovi tra i 12 finalisti del Premio Strega

Tra i 144 libri proposti per la seconda edizione del Premio Strega Poesia solo 12 sono passati alla finale. Tra questi anche la raccolta Discomparse (Nino Aragno Editore) del reggiano Gian Maria Annovi, che vive a Los Angeles dove insegna letteratura alla University of Southern California. Come poeta ha esordito con Denkmal (l’Obliquo 1998), seguito da Terza persona cortese (d’if 2007, Premio Mazzacurati-Russo per l’opera inedita), Self-eaters (CRM 2007, finalista al Premio Antonio Delfini), Kamikaze e altre persone (con prefazione di Antonella Anedda, Transeuropa 2010), Italics (Aragno 2013), Persona presente con passato imperfetto (Lietocolle 2018) e Discomparse (Aragno 2023). Le sue poesie sono state tradotte in inglese, spagnolo, tedesco e francese e incluse in numerose antologie. Tra le sue pubblicazioni accademiche più recenti il saggio Pier Paolo.

La scelta della cinquina finalista verrà fatta a maggio. Sarà poi un’ampia giuria composta da personalità della cultura a determinare l’opera vincitrice. Il premio verrà assegnato mercoledì 9 ottobre, a Roma, presso il Tempio di Venere e Roma all’interno del Parco archeologico del Colosseo.