Il libro ’La politica raccontata ai ragazzi’ e il senso dell’impegno nelle istituzioni

Il progetto ’Concittadini’ è una proposta di studio attivo per avere una conoscenza maggiore nel campo della politica e un approccio diretto con ciò che significa realmente partecipare a questa. Noi della II E abbiamo aderito con entusiasmo. La nostra professoressa di Italiano ci ha letto il libro ’La politica raccontata ai ragazzi’, che ci ha chiarito i nostri dubbi.

Gli autori Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle sono riusciti a farci capire l’importanza che la politica ha in uno Stato e che tutti possiamo essere dei politici: un politico è soprattutto colui che si impegna per una causa, ascolta tutti i cittadini, studia un problema da tutti i punti di vista, espone agli altri le proprie ragioni e si associa con chi la pensa come lui.

A completamento abbiamo fatto tre uscite: la prima alla Sala Tricolore dove il sindaco Luca Vecchi e l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni ci hanno parlato dell’importanza degli enti locali e hanno risposto ad alcune nostre curiosità. Poi nella sala del Consiglio di Palazzo Allende, sede della Provincia, dove abbiamo incontrato il presidente Giorgio Zanni. Infine siamo andati a Bologna, al Palazzo della Regione, dove siamo stati accolti da alcuni esponenti della Giunta.

A conclusione del progetto, abbiamo appreso che ‘fare politica’ non significa soltanto far parte di un’autorità governativa, poiché ciascuno di noi può generare cambiamento nella realtà in cui vive. Tutti noi possiamo impegnarci nel nostro piccolo, ad esempio collaborando con la classe o confrontandoci su temi diversi. ‘Fare politica’ significa ascolto, relazione e impegno. Un giorno saremo noi a fare politica ed è un bene che possiamo già da adolescenti avvicinarci a un mondo che consideravamo così lontano, ma che in realtà ci è così vicino.

Emma Arduini

Alice Manfredi

Francesca Roacchi

III E