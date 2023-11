Il liceo del gusto. Via libera per il 2024. Al Motti un nuovo corso di enogastronomia

Il liceo di “Scienze e cultura della gastronomia”, altrimenti detto liceo ‘del gusto’, è realtà. Il nuovo corso debutterà l’anno prossimo all’istituto Angelo Motti di Reggio: l’ultimo tassello, ovvero la delibera del Consiglio provinciale, è stato sistemato.

Il nuovo corso di studi nasce per creare un raccordo tra la formazione delle scuole superiori e i numerosi corsi di laurea dedicati alla nutrizione e alle tecnologie alimentari, istituiti negli ultimi anni dalle Università.

Si tratterà di un percorso quinquennale determinato da una forte vocazione territoriale, in grado di spaziare dall’economia agroalimentare, alla legislazione, alla promozione e comunicazione e al marketing delle nostre eccellenze.

Il nuovo liceo potrà usufruire di spazi didattici, aule e laboratori dell’edificio denominato “Rosselli 2”, in corso di realizzazione al nuovo polo di via Fratelli Rosselli a Reggio, dove verrà a costituirsi, anche fisicamente, un vero e proprio campus. Così si avranno, uno accanto all’altro, indirizzi di ordine tecnico, liceale e professionale.

"Ora si apre la sfida delle iscrizioni perché anche il liceo delle scienze gastronomiche, come ogni nuovo indirizzo di studio, dovrà necessariamente formare due classi prime per poter avviarsi, così come richiesto dagli indirizzi regionali" premette la vicepresidente della Provincia con delega all’Istruzione, Elena Carletti.

La necessità di proporre questo nuovo indirizzo parte "dalla volontà di formare una nuova figura dedicata al mondo dell’enogastronomia, dotata di approfondite basi scientifiche e strumenti tecnologici – spiega la dirigente scolastica dell’istituto Motti, Barbara Ghiaroni –. Parlare alle nuove generazioni di alimentazione, di cibo, e sviluppo della nutrizione in questo particolare momento storico significa, inoltre, educarle all’attenzione per la vita e per il pianeta".

Nell’offerta formativa del Motti rientrano già l’indirizzo tecnico del settore economico “Turismo” e l’indirizzo professionale “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”.

Quando la scelta della scuola superiore "si rivela sbagliata – aggiunge Carletti – spesso determina una sofferenza per i ragazzi e le famiglie insuccesso e, nel peggiore dei casi, dispersione scolastica".

"La filiera verticale dal professionale al liceo offerta dal Motti – considera quindi la vicepresidente – garantirà la possibilità di facilitare il passaggio tra gli indirizzi di studio internamente alla stessa scuola".