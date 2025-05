Il liceo Moro si trasforma: una città letteraria da scoprire

La Città del Lettore sta tornando a popolare il Liceo Aldo Moro. Edizione numero 7 – in programma oggi e domani - che già promette risultati record, coinvolgendo quest’anno anche studenti e studentesse provenienti da altre scuole superiori: i licei Matilde di Canossa di Reggio e Bertolucci di Parma. Nelle serate di oggi e domani la scuola prenderà vita grazie alla collaborazione e al confronto di studenti e insegnanti e si trasformerà in una città letteraria da scoprire. Non mancano inoltre proposte musicali e teatrali. Sono infatti trentaquattro le attività che quest’anno danno vita alla Città del Lettore, ognuna con autori, autrici, libri, poetesse e poeti dai quali prendere ispirazione, ai quali gli studenti possono partecipare attivamente.

Tra le iniziative, "La scuola di cucito Penelope", "Orienteering: a caccia di libri" e "La non violenza dei fiori". Come sempre l’obiettivo del progetto - ideato e curato da Daniele Castellari - è riscoprire la lettura e la letteratura senza obblighi, ma per puro interesse e passione degli studenti.

Informazioni e prenotazioni si trovano sul sito del liceo Moro: https://www.liceomoro.edu.it/citta-del-lettore-7/ L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria (la scuola è capace di accogliere un massimo di mille persone a serata).