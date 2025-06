Il Lions club dona defibrillatori alla polizia della Pianura Reggiana

Correggio (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 - I Lions Club “Antonio Allegri” di Correggio e “Rocca Falcona” di Fabbrico hanno avviato un importante progetto a favore della sicurezza della comunità: la donazione di defibrillatori alla polizia locale della Pianura Reggiana. Gli agenti hanno completato un corso di formazione sull’uso del defibrillatore e sul primo soccorso, disponendo di dodici auto di servizio, attualmente sprovviste del dispositivo salvavita. Per rispondere a questa esigenza concreta, i due Lions Club si sono impegnati a donare un defibrillatore ciascuno ogni anno, per sei anni consecutivi, con l’obiettivo di dotare progressivamente tutte le auto della polizia locale dell'apparecchiatura salvavita. Nei giorni scorsi la prima donazione, in occasione di una cena alla presenza dei vertici dei due club e del comandante della polizia locale, Tiziano Toni, oltre ai vicecomandanti di Campagnola e Fabbrico, con l’invito esteso pure alle autorità dei Comuni del territorio. L’iniziativa riflette lo spirito di servizio dei Lions club, da sempre impegnati in progetti di prevenzione, salute e sicurezza.