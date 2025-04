Il Lions Day in piazza Fontanesi. Screening, donazioni e musica

di Lara Maria FerrariSarà una giornata ricca di eventi, dedicati a bambini, giovani e famiglie, nel segno della ‘Volontà di fare insieme’, domenica (13 aprile), in occasione del nuovo appuntamento con il Lions Day. Dalle 10 alle 20 in piazza Fontanesi, nuova location dopo piazza San Prospero, Lions International e Distretto 108 Tb, di cui è governatrie Patrizia Campari, insieme a Comune e Provincia promuovono una serie di iniziative fra cui gli screening gratuiti del diabete e della vista, la donazione di giocattoli nuovi, 0-8 anni, no peluche, destinati alla Pediatria dell’arcispedale Santa Maria Nuova (novità di quest’anno) per la degenza dei piccoli pazienti, intrattenimento con giochi da tavolo e di ruolo per piccoli e adulti forniti dalla casa editrice Asmodee, una raccolta alimentare che vede Lions Club insieme a Emporio Dora, a cui saranno destinate le offerte, presso Conad Le Querce, e musica dal vivo, blues e jazz, ad allietare i presenti.

"Un momento di ritrovo per tutti i Lions Club di Reggio per celebrare insieme alla comunità, e per rispondere ai suoi bisogni, la giornata mondiale dell’associazione internazionale di service – apre Campari –. Ogni Lions può operare in una delle aree delle otto campagne globali in cui sono attivi, la vista, la fame, l’ambiente, il diabete, la pediatria e la lotta ai tumori infantili, assistenza in caso di disastri naturali, giovani e opere umanitarie. Il Lions Day – ribadisce la governatrice - rappresenta l’occasione per incontrare i cittadini e per presentare loro le nostre iniziative. Domenica ci sarà la possibilità di usufruire di alcuni service che caratterizzano la missione del Club e fanno parte delle campagne globali". Infine, ha ricordato, "nel 2024, a livello nazionale, sono state circa 200mila le attività di service rivolte a oltre 3.850.000 persone, con donazioni per più di 8.680.000 euro e ben 705mila ore di servizio volontario, a riprova del nostro grande impegno verso la comunità".

Al fianco dei Lions anche i gestori e i proprietari di bar e ristoranti che si affacciano sulla piazza, recentemente riuniti nel Comitato Fontanesi: "Abbiamo raggiunto un accordo, attraverso la coordinazione di Fabio Torricelli", ha ricordato Giulio Bertaccini, coordinatore Lions Day. In linea con le missioni dei Lions, realizzate grazie alla generosità di soci, associazioni amiche e tanti volontari, domenica per il controllo della vista saranno presenti refrattometri digitali di ultima generazione, in collaborazione con associazione Ottici della Provincia, e per verificare la predisposizione al diabete fondamentale l’intervento dell’associazione Diabetici della provincia di Reggio-Odv.

Dalle 16 alle 20 la festa si animerà col duo Les Crayons Verts, specializzato in repertorio swing e grandi autori italiani, completamente riarrangiati. La consigliera Francesca Boni, componente della Commissione Scuola, attività e istituzioni culturali, sport e tempo libero del Comune, ha parlato di organizzazione complessa, articolata e coinvolgente: "È un piacere accogliere il Lions Day nel centro storico della città e i service di cui si rendono protagonisti". In piazza sarà installata inoltre una tenda pneumatica, trasformabile all’occorrenza in ambulatorio oppure mensa, che Lions ha donato al Comune e alla protezione civile di Cadelbosco Sopra per l’alluvione che ha provocato più di mille sfollati".