Il Lions di Correggio alle Nazioni Unite: "Esperienza splendida"

Si è svolto nei giorni scorsi a New York l’incontro annuale "Lions day with the UN", a cui ha preso parte anche il Lions Club Allegri di Correggio, attraverso la presenza di Eleonora Carminati. L’incontro si è diviso in due momenti: il primo di net working al Westin Hotel dove vi è stata la possibilità per le delegazioni arrivate da tutto il mondo di conoscersi, seguito dal secondo appuntamento di carattere più istituzionale alla sede delle Nazioni Unite.

"La conferenza all’Onu, aperta da Al Brandel (Past International President) e Melissa Fleming (sottosegretaria alla Comunicazione dell’Onu), è stata un’occasione – ha spiegato la Carminati, soddisfatta al rientro in Italia dal proficuo viaggio negli Usa – per ricordare che il Lions Club International e l’Onu collaborano da ben ottant’anni e che hanno gli stessi obiettivi: diffondere la pace nel mondo e creare migliori condizioni di vita per tutti. Nel corso dell’incontro è stato pure ricordato che i soci dei Lions club sono ben 1,4 milioni nei vari Paesi del mondo". E anche a Correggio sono attivi attraverso dei servizi proposti a favore della comunità locale.