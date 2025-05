Il Lions fa un regalo alla collettività. La stazione meteo ’grandi eventi’

Il Lions club di Sant’Ilario d’Enza ha organizzato un’ interessante serata sul "clima che cambia" con un meteorologo dal volto noto, Andrea Giuliacci, che ha esposto l’argomento e risposto alle domande dei presenti. Alla fine della serata conviviale il presidente del club Piergiorgio Salvarani ha donato al Coordinamento della Protezione civile di Reggio "una modernissima stazione meteo Davis – informa lo stesso Coordinamento – che verrà installata a breve presso la nostra sede. Luogo funzionale al fine di poter raccogliere e fornire dati importanti in occasione di eventi presso lo stadio Citta del Tricolore e l’Arena Campovolo".

Ha partecipato alla serata anche il Prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa, il governatore del distretto lions 108TB Patrizia Campari, il sindaco del Comune di Bagnolo Pietro Cortenova e altre personalità.

Il Coordinamento della Protezione civile era rappresentato dal Presidente Alessandro Sandrolini, dal cerimoniere del club e volontario Alessandro Cortenova e dal vicereferente alla cartografia Matteo Benevelli.

"Ora il testimone – si legge in una nota del Coordinamento – passa ai gruppi di lavoro di Telecomunicazioni e di Cartografia per l’installazione che avverrà con il supporto di Meteo Reggio che donerà a sua volta 2 webcam panoramiche come punto d’inizio di un ulteriore progetto più ampio che coinvolgerà i nostri volontari".