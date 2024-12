Il Lions in aiuto alla Croce Rossa

Momento benefico alla cena degli auguri del Lions club di Guastalla, che si è svolto in un locale di Rolo. Tra gli ospiti pure il presidente della Croce rossa guastallese, Francesco Davolio, che con la moglie Elena, al termine del conviviale, ha ricevuto un contribuito di mille euro dal presidente del club, Fabio Gandolfini, con la somma destinata alle attività dell’associazione e all’acquisto di strumenti per i servizi a favore della cittadinanza e per dotazioni delle ambulanze.

Tra i progetti di solidarietà per il 2024-2025 previste dal Lions club guastallese ci sono anche varie attrezzature per allestire alcune aule con strumenti per alunni con autismo, oltre a un contributo all’istituto Sant’Orsola per il progetto teatrale "Tutti inclusi". Da aggiungere pure un impegno per la scuola dei cani guida per non vedenti.