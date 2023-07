Il litigio rischia di finire in tragedia Un 40enne colpito da una coltellata

di Francesca Chilloni

Autista inviperito accoltella pedone durante un diverbio stradale: un maghrebino 37enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Un episodio gravissimo ed inedito per Cavriago, avvenuto giovedì intorno alle ore 19 quando un cavriaghese di 40 anni stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio lungo via Repubblica. Arrivato alle rotatoria di via Arduinivia Gramsci si stava accingendo ad attraversare, ma si è visto arrivare a tutta velocità un furgone il quale, immettendosi nella rotonda, gli ha tagliato la strada rischiando di investire lui ed il cane. Dopo il brutto spavento il 40enne ha proseguito la sua camminata ma, dopo pochi minuti, ha adocchiato il furgone fermo in un cortile e ha visto l’autista. Si è avvicinato facendogli presente che lo aveva quasi investito e consigliandogli di stare più attento. A seguito della contestazione, ne è scaturita una discussione che è degenerata in un’accesa lite, al culmine della quale, l’autista del furgone ha estratto un coltello.

Accecato dalla rabbia il 37enne ha tentato di colpire il pedone, che per proteggersi dal fendente ha alzato un braccio ed è stato ferito alla mano sinistra. La vittima, dopo l’aggressione, si è allontanata di corsa per evitare il peggio, contattando subito il 112. I carabinieri di Cavriago sono arrivati in pochi minuti sul posto e hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso per le cure. Il 40enne dopo le medicazioni è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni a seguito del taglio riportato alla mano. Il giorno successivo la vittima si recava in caserma, formalizzando una denuncia ai carabinieri. I militari hanno subito avviato le indagini, acquisendo le testimonianze delle persone che avevano assistito sia alla manovra pericolosa del furgone nella rotatoria sia all’aggressione. I racconti della vittima e dei testimoni concordavano, consentendo di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti del maghrebino, che abita in un comune del reggiano. Nella rotatoria dove la vittima ha rischiato di essere investita sono presenti vari attraversamenti pedonali soprelevati segnalati anche da cartelli, oltre ai segnali che obbligano chi intende entrare nello svincolo a dare la precedenza coloro che già lo occupano. Altri vicini dossi obbligano ad andare ai 30 kmh. Il 37enne è stato denunciato dai carabinieri di Cavriago alla Procura di Reggio: l’accusa è di lesioni personali aggravate. Gli accertamenti sul caso, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per consentire alla Procura di avere in mano ogni altro elemento utile a procedere contro l’accoltellatore.