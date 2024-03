Il luna park apre la grande fiera di San Giuseppe

Dal 16 al 25 marzo torna a Scandiano la fiera di San Giuseppe, evento atteso ogni anno da moltissime persone che porterà il mercato-fiera per le vie della città e il grande luna park in via Libera che ospita 50 attrazioni e ha aperto i battenti già da ieri. Non mancheranno le bancarelle, la centenaria mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale, iniziative di degustazione, dimostrazioni e laboratori culinari. Un padiglione della fiera sarà dedicato a ‘Scandiano si racconta’, una celebrazione delle figure storiche.

"Siamo davvero felici – dice il sindaco Matteo Nasciuti – del ritorno della nostra fiera centenaria, la vetrina delle eccellenze produttive del nostro territorio: abbiamo costruito un bel programma, ricco di iniziative per cui abbiamo avuto la collaborazione del mondo produttivo, commerciale e associazioni di categoria". L’apertura è sabato 16 marzo alle 15 e alle 15.30 si parte con ‘Il mondo del balsamico, un’antica tradizione’. L’inaugurazione domenica 17 marzo alle 10.30. Il corpo bandistico di Scandiano suonerà lungo le vie del centro storico e il taglio del nastro avverrà davanti ai padiglioni della fiera. Le autorità si sposteranno nello spazio eventi per i saluti con ospite il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Martedì 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, alle 10.30 gli studenti dell’istituto tecnico Zanelli presenteranno i loro progetti. Il grande mercato ambulante si terrà il 17, 19 e 24 marzo per le vie del paese. Il programma completo è riportato sul sito internet del Comune di Scandiano.

