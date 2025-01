Il lungo tour della Befana tra moto, film e spettacoli

Tanti gli eventi per l’Epifania. Già oggi ci sono feste della Befana. Come a Carpineti, dove dalle 14,30 il paese si anima in piazza Matilde di Canossa con distribuzione di doni e dolci per i bambini, giochi con Maria Luna, alle 16 al teatro parrocchiale lo spettacolo di burattini "Dorothy e il meraviglioso mondo di Oz" e l’esibizione degli allievi della scuola di musica Valcavi.

Ricchissimo il programma di eventi per domani. Alle 16 in piazza Prampolini a Reggio va in scena "Le avventure di Befana" con Maria Antonietta Centoducati impegnata in uno spettacolo con la Petit Orchestre, per un evento che racconta di una buffa Befana che ha perduto la scopa... Domani alle 15,30 al cinema Rosebud il film d’animazione "Linda e il pollo" in attesa dell’arrivo della Befana per offrire ai bimbi una gustosa merenda. Dalle 14 alla caserma dei vigili del fuoco di via della Canalina torna lo "show" di "Salviamo la befana", con ingresso libero. A Correggio domattina c’è la Motobefana con la partecipazione di moto e centauri, ovviamente in tema con l’Epifania, fra stand e animazioni.

A Guastalla alle 16,30 in duomo il concerto del coro di voci bianche, dalle 17 la Befana sui pattini alla pista su ghiaccio di viale Cappuccini. Domani alle 10,30 al Novecento di Cavriago il film d’animazione "Buffalo Kids" in attesa della befana col suo carico di dolci regali per i bambini. A Baiso domani alle 15 arriva la befana al centro civico "Dalla Chiesa" con giochi, divertimento e il nuovo spettacolo del Mago Simone.

A Vezzano domani alle 20,30 alla chiesa parrocchiale il concerto "Pellegrini di speranza" con i cantoni e musici della locale Unità pastorale.

Eventi ricreativi anche a Novellara, San Martino in Rio, Castelnovo Monti. Domani alle 16 al teatro di Fabbrico la Fondazione Aida propone "Il Mago di Oz" per la regia di Pino Costalunga, con Annachiara Zanoli, Elena Pavan, Martina Lodi, Francesco Manfredi.

Al teatro Herberia a Rubiera domani alle 17 c’è "Naso d’argento" con Consuelo Ghiretti, Elena Gaffuri e Francesca Grisenti, con i pupazzi di Ilaria Comisso.

Antonio Lecci