Il luogotenente dei carabinieri Cafeo ai saluti: l’omaggio della comunità

Nel giorno del pensionamento, dopo 40 anni di attività di cui 33 a Bagnolo, la comunità locale ha salutato il luogotenente dei carabinieri Domenico Cafeo. Dopo la cerimonia ufficiale in municipio, nei giorni scorsi, ora è toccato all’Università del tempo libero e alla Ctl salutare e ringraziare l’ormai ex comandante della locale caserma per l’impegno dimostrato in tanti anni di lavoro in paese. Cafeo è stato anche più volte relatore in incontro su sicurezza e legalità proprio al Ctl bagnolese. Per l’occasione è stata tagliata e degustata una torta con la scritta: "Ctl Ringrazia", dedicata a Domenico Cafeo.