Il lupo, di mattina, in pieno centro

Nove e mezza di mattina, pioggia battente, pieno centro storico; la parte del salotto buono, per intenderci. Una donna con una gonna lunga fino alle caviglie cammina veloce, tenendo stretto il suo ombrello. Alle spalle sente un gran rumore, uno stridore di gomme sull’asfalto. Fa appena in tempo a girarsi che un’utilitaria blu la chiude contro il muro ostruendole il marciapiede. L’uomo al volante abbassa il finestrino: "Voglio sposarti", sbiascica alterato mentre si tocca nelle parti intime. La scena si ripete tre volte, con lei costretta a zigzagare per la strada, mentre l’auto cerca di chiuderle il passaggio. "Chiamo la polizia", dice lei. A quel punto lui scappa, contromano, a tutta velocità in via Campo Marzio, fa un testa coda all’altezza di via Jodi con un freno a mano e sparisce. La verità è che le ragazze, fin da piccole, crescono sapendo che nella vita dovranno saper dribblare la violenza, chiudere le orecchie per non sentire i commenti per strada, essere abbastanza abili da riconoscere il rischio a distanza, ma soprattutto fortunate a non finirci dentro; per non essere additate e vergognarsi, magari, di essersi pure cacciate nei guai. Perché il lupo si incontra di mattina, in pieno centro. Non serve essere ubriache o indossare abiti discinti.

Benedetta Salsi