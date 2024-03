Il lupo e i giochi di ruolo. In aula il metodo Bolognini

Il lungo racconto di una madre affidataria di un bambino, sentita ieri come testimone nel processo sui presunti affidi illeciti di Bibbiano, è finita al centro di una battaglia sollevata dalle difese e alla fine la Corte dei giudici presieduta da Sarah Iusto, si è riservata di decidere la trasmissione degli atti in Procura per falsa testimonianza. Dall’aprile 2016 la donna ospitò il minorenne, che rimase a casa sua per quattro anni: "Ci fu detto che doveva essere allontanato il prima possibile perché poteva essere vittima di abusi dal patrigno. Quando il bambino arrivò da noi, diceva che la mamma gli mancava e piangeva, comportamento che proseguì per i primi sei mesi". Lei racconta che le fu chiesto di monitorare eventuali atteggiamenti sessualizzati del minore. In aula ha negato che lui li avesse avuti, dichiarazione su cui l’avvocato Nicola Canestrini, difensore dell’ex assistente sociale Francesco Monopoli, è insorto, per la discrasia tra le dichiarazioni da lei rese in aula e quelle fatte durante le sommarie informazioni testimoniali rese ai carabinieri dopo l’avvio dell’inchiesta. Dapprima il giudice Iusto ha invitato la teste a proseguire, ma poi nel pomeriggio anche l’avvocato codifensore della psicologa Nadia Bolognini, Luca Bauccio, ha avanzato richiesta di sentire la teste nella veste di indagabile. La Corte si è ritirata e poi ha deciso di continuare, ma i giudici si sono riservati di decidere l’eventuale trasmissione degli atti in Procura per falsa testimonianza. Rispondendo dapprima al pm Valentina Salvi, la teste si è soffermata a lungo sulle modalità della psicoterapia praticata sul minore da Bolognini, in presenza talvolta di Monopoli, e a cui assistette anche la donna: "Da fuori sentivo urla: non capivo cosa accadesse durante la terapia e chiesi di partecipare". Poi spiega i giochi di ruolo, in primis quello del lupo: "Bolognini impersonificava un lupo, lei stessa indossando un mantello oppure usando un pupazzo, che inseguiva il bambino. Lui mi raccontò che giocando scappava dell’animale e io sentivo le urla fuori: il lupo simboleggiava il patrigno". La donna racconta di aver palesato perplessità ai due imputati e di aver avuto uno screzio con Bolognini: "Non capivo come funzionasse la psicoterapia, poi mi fu spiegato che era un gioco di ruolo perché lui facesse esternazioni". Durante una seduta a cui partecipò la donna, emerse che il bambino aveva subito giochi sessuali anche dalla madre. I genitori sono poi risultati del tutto estranei a queste pesanti accuse. Poi l’affidataria parla di quella che lei sentì definire da Bolognini come "macchinetta dei ricordi", che "fu descritta a me e al bambino come una specie di elettrostimolatore usato sui militari con problemi di memoria dopo la guerra": "Bolognini lo usò 5-6 volte, per massimo 15 minuti". La teste ha anche riferito che allora aveva sui genitori un pensiero diverso da quello odierno, e che voleva tutelarlo. Nei procedimenti a carico dei genitori, "temevo che il bambino sarebbe potuto tornare casa. Mi informai da Monopoli: mi disse che avevano tutte le prove e mi tranquillizzò dicendo che anche fossero stati assolti contava solo ciò che era emerso dalla psicoterapia". Secondo Canestrini, "la testimone si è purtroppo dimostrata completamente inattendibile".