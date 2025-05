Il lupo e il coniglio contro gli stereotipi

Da anni il lupo convive con il pregiudizio di essere cattivo, ma come tutti gli animali selvatici non pensa prima di agire: se spaventato, si difende attaccando. Inoltre è un predatore, perciò non può diventare magicamente vegano. Il lupo non è cattivo, ma agisce per istinto.

Tra tanti altri stereotipi famosi, il coniglio è noto per essere pauroso e scappare al primo rumore: lo fa perché è un animale predato da molte altre specie e deve stare attento anche ai più piccoli segnali per evitare di essere mangiato. È talmente vigile che dorme perfino con gli occhi aperti.

Nonostante uno sia preda e l’altro predatore, coniglio e lupo sono entrambi vittime della caccia: uno perché indifeso, l’altro perché considerato pericoloso. Ma come si possono superare queste credenze per evitare che danneggino la vita degli animali? È fondamentale conoscerli, comprenderne l’istinto e lasciarli in pace.

Nicolò Landinie Giorgia MarinoClasse II A