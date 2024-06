Il luzzarese Gandolfi guiderà ancora la cantera del Forlì . Firma per 4 anni

Continuerà per altri quattro anni il matrimonio fra coach Lorenzo Gandolfi e Forlì. L’allenatore nativo di Luzzara ha firmato un accordo con il sodalizio romagnolo per prolungare un proficuo rapporto tecnico che lo vede a capo del settore giovanile biancorosso già da cinque stagioni con ottimi risultati, su tutti il terzo posto con l’Under 17 alle finali nazionali dello scorso anno, oltre a svariate convocazioni di atleti della cantera forlivese nelle selezioni nazionali di categoria e partecipazioni ad importanti tornei internazionali. "Per la prima volta – dice coach Gandolfi – nella storia del basket giovanile forlivese, la società ha deciso di abbracciare una metodologia di lavoro e una mentalità sul lungo termine, come mai successo a Forlì. Il nostro focus sono le necessità dei singoli ragazzi e questo programma a lungo termine ci consentirà di continuare a creare e coltivare una cultura di lavoro, essere esigenti e allo stesso tempo di rendere i ragazzi responsabili all’interno di un percorso di crescita non solamente tecnico ma anche personale. Vogliamo creare sempre più qualità potendo così offrire supporto fattivo anche alla prima squadra, come sempre più accaduto negli ultimi anni".

c.c.