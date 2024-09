Il M5s annuncia i sei candidati. Ci sono Mazzoni e Bertucci. A sorpresa fuori la Pignedoli

Il MoVimento 5Stelle è tra i primi a sciogliere le riserve e comunica la lista dei candidati alle prossime elezioni Regionali del 17 e 18 novembre in Emilia-Romagna che appoggeranno il candidato Michele de Pascale nel campo larghissimo del centrosinistra a trazione Pd. Nella rosa dei sei reggiani – tre uomini e tre donne – i capolista saranno Elena Mazzoni, coordinatrice provinciale dei pentastellati e già consigliera comunale a Reggiolo e GianniBertucci, che siede in Sala del Tricolore dopo essere stato rieletto alle amministrative di giugno scorso in città; se quest’ultimo lasciasse il Consiglio Comunale, entrerebbe il primo dei non eletti ossia Alfredo Clemente. Poi figura Nabile Zarid, consigliere comunale a San Polo d’Enza. Infine, tre profili senza incarichi politici: si tratta di Rosanna Di Lucchio, impiegata e bancaria di Reggio; Giancarla Bonaccorso, insegnante di professione, anch’essa di Reggio; infine, Massimo Caserta, operatore sociosanitario di Bagnolo in Piano. A sorpresa dunque non c’è Sabrina Pignedoli, l’europarlamentare uscente che non è stata rieletta per un nonnulla, con un ricalcolo che tra ‘resti e decimali’ le ha negato la gioia di quella che subito dopo le urne sembrava essere bis assodato. La giornalista reggiana, nei piani iniziali del M5s, sarebbe dovuta essere la candidata di punta, ma per motivi personali avrebbe scelto di non schierarsi, rimanendo a vivere a Bruxelles. E che a questo punto, potrebbe tornare in gioco per le prossime politiche.

I prescelti hanno "esperienze variegate e una profonda connessione con il territorio, si candidano per portare avanti i valori e i principi del MoVimento – recita la nota – Questi candidati sono espressione della società civile e incarnano la volontà di portare avanti politiche a favore dei cittadini, per una regione più giusta e sostenibile". Più dettagliatamente, i coordinatori regionali – il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi – hanno dichiarato: "I nostri candidati hanno a cuore i bisogni del territorio e saranno in prima linea per difendere i diritti dei cittadini e promuovere un modello di sviluppo equo e solidale. Siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene comune".

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa nella quale verranno presentati ufficialmente alla città.

