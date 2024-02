Il M5s incontrerà i dem: "Ci stiamo annusando"

"Ci stiamo annusando... Martedì incontreremo il segretario del Pd, Gazza". Gabriele Lanzi, coordinatore regionale del MoVimento 5Stelle sta lavorando ad una possibile alleanza giallorossa su Reggio. Nella stessa serata dell’assemblea cittadina dem e nello stesso luogo, ma solo ad un piano di differenza, nella sala superiore del centro sociale Orologio, si è svolto un summit pentastellato. "Abbiamo più che altro parlato del programma", spiega Lanzi che respinge alcuni rumors clamorosi che parlano di un M5s che potrebbe anche non presentarsi. "Deve cadere il mondo per questo...". E poi ancora: "Sono molto contento per il lavoro che sta svolgendo la nostra coordinatrice provinciale Elena Mazzoni (con lui nella foto, ndr) e ringraziamo Gazza che ci tiene in considerazione, col quale c’è un ottimo dialogo ed è merito suo se è ancora in piedi una valutazione di fare questa alleanza".

Sull’eventuale spaccatura interna dato che tanti grillini della prima ora (la consigliera Paola Soragni & co.) non andrebbero mai col Pd, Lanzi prova a ricucire. "Ci vuole coerenza, ma anche intelligenza. Io capisco tutti ma c’è un nuovo statuto che abbiamo votato e non è che poi si può rinnegare. Unire i nostri mondi, M5s e Pd, è complicato. Anche nel Pd c’è qualcuno che non ci vuole. Le trattative però non si fanno per perdere, è chiaro che su dieci proposte non possiamo pretenderne dodici. Ma se si apre un tavolo per otto di queste e se martedì otterremo delle garanzie, allora presenteremo il progetto di alleanza ai nostri attivisti e decideremo".

dan. p.