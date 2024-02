Il M5s prova a riaggiustare i cocci: "L’effetto Sardegna ci ricompatterà"

"È un momento di alta marea, ma poi si sistema tutto e le persone torneranno. Ciò che è successo al voto per le regionali in Sardegna ha già riacceso gli entusiasmi". Non si dice preoccupato Gabriele Lanzi, coordinatore regionale del M5s, di fronte alla spaccatura locale pentastellato dopo l’accordo (ancora non ufficiale, ma ormai tracciato) di entrare in coalizione col Pd in vista delle amministrative a Reggio. Che ha portato alla fuoriuscita (per il momento solo dal direttivo locale) della storica consigliera comunale Paola Soragni e del candidato sindaco di dieci anni fa Norberto Vaccari, con parole di fuoco ("Il M5s a Reggio è defunto", ha detto). "Non sono in atto procedure di espulsione dal MoVimento – fanno sapere i vertici grillini – Questo metodo appartiene al passato".

Lanzi ha firmato una nota congiunta assieme all’altro coordinatore e senatore Marco Croatti, alla coordinatrice provinciale Elena Mazzoni e al consigliere comunale Gianni Bertucci (che resterà invece convinto, al contrario della collega di scranno in Sala del Tricolore, Soragni). "Il percorso che ci porterà alle elezioni è lungo e ancora tutto da scrivere – dicono – Auspichiamo che, pur nelle differenti e legittime visioni, tutti possano contribuire e sostenere un possibile progetto politico allargato a tutte le anime progressiste della città". Sull’addio della Soragni chiosano: "Conosciamo e comprendiamo le riserve di chi, come lei, si è battuta con energia all’opposizione per dieci anni meritando un enorme grazie, ma questa è una fase storica in cui ci siamo dati insieme l’obiettivo di trovare strade diverse per portare avanti le nostre priorità, idee e battaglie intoccabili e irrinunciabili".

Intanto Claudio Guidetti, segretario di Azione che mesi fa aveva dato il suo diniego all’entrata di "forze populiste", alludendo ai grillini, ora apre la porta. "Non c’è alcun pregiudizio antropologico – dice al Carlino – Lo dimostra che a Foggia siamo stati alleati, mentre a Brescia no. Dipende dai programmi, qui non siamo a Roma. Ma a Reggio dove bisogna parlare di amministrazione". Però avverte: "Se il M5s avrà le nostre stesse preoccupazioni e visioni della città in coalizione, ben venga. Altrimenti sarebbe un problema che dovrà sbrogliare al Pd che regge la coalizione e col quale abbiamo in corso un confronto politico".

dan. p.