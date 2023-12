Il M5s raccoglie libri e giocattoli per reparti pediatrici

"Giocattoli in movimento". È la bella iniziativa benefica che si terrà stamattina in piazza Fontanesi dalle 9,30 a mezzogiorno.

Si potranno scambiare libri e giochi per bambini, portandone due se ne riceve uno in cambio; i giocattoli raccolti ai banchetti in tutta Italia verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. A Reggio saranno donati alle associazioni che assistono le famiglie in povertà e in crisi. L’evento è promosso dal MoVimento 5Stelle. Nel corso dell’iniziativa si potrà inoltre firmare per ottenere il salario minimo, come negli altri paesi d’Europa.