Il M5s riparte da qui: "A Reggio miglior risultato regionale"

"Il M5s ha fatto a Reggio il suo miglior risultato (3,89%) in Emilia-Romagna". Non è scattato il seggio per Elena Mazzoni, capolista e migliore della lista nonché coordinatrice provinciale dei pentastellati ma c’è comunque soddisfazione per i numeri. Ma anche per la vittoria di de Pascale "nella quale il nostro contributo è stato importante – dice il senatore Marco Croatti, coordinatore regionale – Un risultato che testimonia la forza e la coerenza di una coalizione il cui programma disegna una traiettoria politica nuova. Abbiamo posto le basi per una regione più verde e sostenibile, più inclusiva e innovativa. Le politiche di discontinuità tracciate con questa vittoria rappresentano una risposta concreta e ambiziosa alle sfide del nostro tempo. Siamo inoltre soddisfatti per aver respinto l’attacco di questa destra, le cui ricette sbagliate e pericolose avrebbero compromesso i valori e il futuro della nostra terra".

Di seguito, in queste pagine le interviste ai sei consiglieri reggiani eletti in assemblea legislativa: quattro del Pd, uno di Avs e uno del centrodestra.