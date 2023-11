Il M5s sta coi dem. Il grande ritorno di Matteo Olivieri

Il MoVimento 5Stelle sarà in coalizione di centrosinistra col Pd. E nelle eventuali primarie, i pentastellati schiererebbero Matteo Olivieri, grillino della primissima ora (che negli ultimi cinque anni è stato un po’ in disparte dopo la frammentazione interna creata dall’ex leader nazionale Luigi Di Maio), padre nobile dei pentastellati a Reggio e già in Consiglio Comunale nel 2014. Stimato anche dai Dem, spetterebbe a lui in caso di vittoria delle elezioni, il posto da assessore in giunta in quota M5s.

Mancherebbe solo l’ufficializzazione (che potrebbe arrivare nei prossimi mesi – perché si sa, in politica a livello nazionale tutto può accadere in un batter d’occhio – o all’inizio della campagna elettorale) ma gli accordi ormai sono stati sanciti.

I caffè in centro fra il vicesegretario del Pd Emanuele Cavallaro e la coordinatrice provinciale del M5s Elena Mazzoni e i loro summit (non segreti, sennò si arrabbiano…) sono stati evidentemente proficui. Un patto suggellato anche da chi tira le fila a livello regionale del MoVimento, ossia il senatore Marco Croatti e l’ex parlamentare Gabriele Lanzi, con la benedizione dei leader nazionali Giuseppe Conte, Elly Schlein e Stefano Bonaccini. E che si amplierebbe, nell’ottica di arginare l’avanzata della destra, alle prossime elezioni Regionali dove la partnership giallorossa potrebbe riconfermarsi come sta già accadendo a livello territoriale un po’ ovunque. Il M5s dà una mano al Pd e viceversa, con Lanzi che entrerà in gioco quantomeno per un posto in consiglio regionale.

Ma questo patto potrebbe non piacere a tanti dello zoccolo duro pentastellato, in primis l’attuale consigliera Paola Soragni (difficile pensare che sposi il Pd tanto criticato in questi anni) che potrebbe lasciare e confluire in Coalizione Civica con l’altro ex grillino Fabrizio Aguzzoli.

dan. p.