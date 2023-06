Il ’made in Reggio’ guarda all’Asia La Dino Paoli apre una filiale a Tokyo

Dino Paoli, l’azienda reggiana specializzata nella produzione di avvitatori – quelli che hanno rivoluzionato i pit stop nella Formula Uno – apre a Tokyo: nasce Paoli Asia. La nuova sede giapponese si colloca nell’ambito del progetto di espansione internazionale, attraverso il quale l’azienda intende consolidare la propria presenza sui principali mercati globali.

Paoli Asia è il coronamento di una lunga collaborazione con Marco Staccioli e Takehiko Yamazaki, da anni partner di riferimento per Dino Paoli sui mercati asiatici.

"Il nostro principale canale di vendita, ad oggi, sono i rivenditori. Sono loro che ci hanno permesso di entrare in diversi mercati e di farci conoscere in tutto il mondo", spiega Federico Galloni, direttore commerciale e marketing di Dino Paoli.

"Abbiamo costruito partnership strategiche basate sulla fiducia, come è successo con Marco e Takehiko che per anni sono stati al nostro fianco e ci hanno aiutato a crescere in Asia. Grazie a loro abbiamo fatto un grande passo avanti per lo sviluppo delle nostre attività commerciali. Con Paoli Asia, infatti, potremo essere presenti in modo ancora più diretto non solo in Giappone, ma anche in altri Paesi come Vietnam, Filippine, Malesia, Thailandia, Cambogia, Laos e Sud Corea".

Un successo, quello di Paoli Asia, che non si fa attendere. Il primo risultato arriva dal circuito del Fuji, dove Toyota di recente ha utilizzato proprio un avvitatore Paoli per il pit stop della sua vettura a idrogeno. "Toyota sta scrivendo il futuro delle corse e il fatto che abbia scelto i nostri avvitatori ci fa sentire parte di un grande progetto: non potevamo essere più soddisfatti".